شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الشرعى: 64% يتابعون أخبار الأبراج منهم 44% للنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عبد البر، مدير مركز الفلك الشرعى التابع لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، إنه تم إنشاء المركز بتعاون ثلاثى بين مجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، وكالة الفضاء المصرية.

وأضاف في كلمته للملتقى الثقافي العلمي الأول "صناعة التنجيم والتطرف الفكري... الأبراج والتنجيم بين العرف والشرع والفلك"، أنه محور للتعامل مع القضايا المستحدثة، حيث ينشر الثقافة الفلكية.

وتابع أن المركز رصد متابعة المراهقين لبرامج الأبراج التي تزيد مع بداية كل عام ميلادي، لإشباع الدوافع لديهم، لذلك كان على المركز أن يجدد الفرق بين التنجيم وعلوم الفلك.

وأشار مدير مركز الأزهر العالمي للفلك، إلى أن هناك دراسة جاء فيها أن نسبة من يتابعون أخبار التنجيم والأبراج، حوالي 64% ،وحوالى 12.9% لا يتابعونها، ويتابعها دائمها حوالي 12.5%، ويعتبر التنجيم ومضامين الأبراج في الترتيب الرابع التي يفضل متابعتها المراهقين وخاصة النساء وذلك بنسبة 44.6% إلى 32.7% في الذكور وأيضا متابعة مواقع التواصل الاجتماعى التي يتابعها المراهقين لمعرفة مضامين الأبراج ومتابعة العرافين بنسبة 83.3% ، وكذلك البرامج التليفزيونية بنسبة 24.7% يليها حظك اليوم في الصحف والمجلات بنسبة 22.7% وخدمات التليفون والخط الساخن بنسبة 7% وبرامج الراديو بنسبة 3.6% وجاءت متابعة كتب الأبراج والدجل بنسبة 0.5%.

ولفت إلى أن هناك فرقا بين الأبراج والتنجيم والفلك وقد اوضحته الشريعة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للحديث عن هذا الأمر في ظل التحديات وكذلك المعتقدات الخاطئة التي يتم ترويجها حول ذلك التنجيم والأبراج.

وأشار إلى أن هناك خطأ شائعا عن تأثير الأجرام السماوية على الأحداث، لافتًا إلى أنه ليس للنجوم قدرة على التأثير أو تغيير الأحداث.

وتابع: "التنجيم قائم على معرفة الغيب لكن النصوص تؤكد أن الغيب استأثر به الله لنفسه، ولا يعلمه أحد إلا الله وبالتالي هناك ضرورة لمناقشة هذه الأمور".