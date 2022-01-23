30 ألف طربة حشيش.. كيف أسقطت الداخلية أكبر عصابات الاتجار في المخدرات- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية في عيدها الـ70، فيلما تسجيليا، تحت عنوان "عيون الوطن" يظهر كيف أسقطت الأجهزة الأمنية أكبر عصابات الاتجار في المخدرات.

ويعرض الفيلم التسجيلي، محاكاة حقيقية لضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة لتهريب وتصنيع الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم رصد تشكيل عصابي متخصص في تهريب مخدر الحشيش، وتم ضبط 30 ألف طربة حشيش، ووزن 6 أطنان بقيمة 480 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.

واستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الرئيس السيسي، بمقر الحفل في أكاديمية الشرطة، وسط مراسم الاحتفال الرسمية وعزف السلام الجمهوري من فرقة موسيقى الشرطة.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بأكاديمية الشرطة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة السبعين.

وأدى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس السيسي، فيما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وكان الرئيس السيسي، وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ لحضور احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة؛ وكان في استقباله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.