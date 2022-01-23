الطقس الآن.. استمرار تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن درجة الحرارة الآن على القاهرة 15 درجة مئوية.

وتضم مناطق السواحل الشمالية: (الشرقية: دمياط – رشيد – بورسعيد – العريش – رفح المصرية)، فيما تضم مناطق الدلتا: (البحيرة – دمنهور – رشيد – المنصورة – كفر الشيخ - المحلة الكبرى – طنطا – الزقازيق – المنوفية – بنها).