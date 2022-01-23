السيسي: دفعنا ثمن "كبير أوي" لدحر الإرهاب ولن ننسى شهدائنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإنجاز الذي حدث في ما يخص دحر الإرهاب كان مقابله ثمن كبير تم دفعه.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، اليوم الأحد: الإنجاز الذي تم في ما يخص دحر الإرهاب كان كبير أوي وتمن كبير أوي ومحتاجين مش بس نحيي ونتذكر أبنائنا الذين قدموا أرواحهم واصيبوا للحفاظ على الوطن.

وتابع الرئيس: ده تمن دفعته مصر وشعبها أرجو كلنا كمصريين مننساش أبدا إن في تمن كبير أوي اتدفع خلال السبع سنوات السابقة لكي نصل إلى هذه المرحلة.

وواصل السيسي: بقول للأسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب إحنا مش هننسى أبدا أبدا اللي عملته وقدمته لهذا الوطن وده مش اعترافا بس بفضلكم وفضل أبنائكم الفضل هنا إن هيكون تمن هذه الشهادة والتضحية هو بناء مصر القوية.

واختتم الرئيس: التمن اللي اندفع كبير ولا يعوض لكن عزايكم إن في ١٠٠ مليون مصري هيشيعوا في البلد بفضل تلك التضحيات.