سيارة مسروقة تقود للقبض على لص المتاجر بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط عاطل لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بمدينة نصر.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالتردد على منطقة سكنه وبحوزته سيارة يشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها "مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول"، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك " وأضاف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر القفل" وأقر بارتكابه 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله (صاحب محل أجهزة كمبيوتر، مقيم دائرة قسم شرطة المرج) وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.