خالد الغندور يطالب بتغريم عبد الناصر زيدان 10 ملايين بدلا من نصف مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تقدم المستشار هيثم عباس، وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور باستئناف على الحكم الصادر لصالح موكله بتعويضه نصف مليون جنيه من الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان.

وطالب "عباس" أمام مستأنف الاقتصادية بتعويض 10 ملايين بدلا من نصف مليون جنيه، وتحدد جلسة 19 فبراير لنظر الاستئناف.

كان "الغندور" طالب في دعواه تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به جراء نشر عبدالناصر زيدان فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك" بها صور كرتونية لـ"الغندور" ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه.