شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره العمانى يوقعان مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، بمسقط، 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلديّن الشقيقين، وذلك في إطار أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال السفير أحمد حافظ، إن مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تتضمن مذكرة تفاهم بين وزارتيّ الخارجية في شأن المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وأخرى للتعاون في مجال الإعلام، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي وبرنامج تنفيذي في المجال السياحي، وآخر بين وزارتي التربية والتعليم.