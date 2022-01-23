شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره العمانى يوقعان مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، بمسقط، 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلديّن الشقيقين، وذلك في إطار أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان.