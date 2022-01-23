شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الصيد بمياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، اليوم الأحد، الموافق 23 يناير 2022، لسوء الأحوال الجوية، وهطول الامطار، وارتفاع الامواج وهبوب الرياح، اليوم الأحد، وشهدت مدن وقرى المحافظة هطول أمطار ما بين متوسطة لغزيرة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس بتوقف حركة الملاحة، لسوء الأحوال الجوية، وسوف تستمر لحين استقرار الطقس.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة حالة الطقس، واستعداد مجالس المدن لمواجهة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أولاًَ بأول.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.