شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانى الثانوى يبدأون امتحان العربى والجغرافيا وتطبيقات الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى العام أداء امتحان مواد اللغة العربية، فى الجزء الأول من زمن الامتحان من التاسعة حتى 12 ظهرا، كما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية من لجنة الامتحان مادتى الجغرافيا وتطبيقات الرياضيات، وحرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تصميم الأسئلة بحيث يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة، مؤكدة أن الامتحان يختلف من مدرسة لأخرى وليس امتحان قوى على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات حيث بدأت ث أمس السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.