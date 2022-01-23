شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول وتغيير مواعيد إجازة نصف العام.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” بثا مباشرا حول حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بالمرحلة الإعدادية والثانوى العام لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تأجيل للامتحانات أو تغيير فى مواعيد بدء إجازة نصف العام الدراسى، مضيفة أن الإجازة تبدأ يوم 5 فبراير المقبل وتستمر حتى 17 من نفس الشهر.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الغالبية العظمى من الصفوف الدراسية انتهت فعليا على أن تنتهى جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية 3 فبراير المقبل، كما تحرص المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، إضافة إلى تعقيم اللجان والفصول يوميا قبل عقد الاختبارات وبعد الانتهاء منها مع توفير زائرة صحية بالمدارس لفحص الطلاب وفى حالة التأكد من إصابة أى طالب بكورونا يتم تأجيل امتحانه لما بعد الفصل الدراسي الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات الثانوى العام، حيث بدأت أمس السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.