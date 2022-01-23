وزارة الداخلية تُقيم احتفالية بعيدها الـ70

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تقيم وزارة الداخلية صباح اليوم الأحد، احتفالية بعيدها الـ 70 المقرر في 25 يناير من كل عام.

وتُقام الاحتفالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعند وصوله تم استعراض حرس الشرف و عزف السلام الوطني ووضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.