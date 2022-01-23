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بعد تشابهها بكورونا.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد هذه الأيام؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح للوقاية من نزلات البرد في الأيام شديدة البرودة.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الأحد، إنه يجب الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتي تحافظ على حرارة الجسم.

كما ينبغي تناول طعام صحي يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.

وكذلك الحفاظ على ممارسة التمارين الخفيفة باستمرار.

وشددت الوزارة على أنه في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.

وطالبت وزارة الصحة منذ نحو أسبوع، في بيان لها، المواطنين، بالتعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه عدوى ، بحيث يقوم المريض بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام، وكذلك أدوات العناية الشخصية، واستخدام حمام خاص -إن أمكن- وحال صعوبة تحقيق ذلك ينبغي تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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