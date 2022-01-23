شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 1.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بصرف منح لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً واقتصادياً تمثلت فى: 108 منح مولود جديد بإجمالى 217 ألف جنيه، و40 منحة زواج بمبلغ 120 ألف جنيه، و12 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 24 ألف جنيه، وصرف 3 منح وفاة عامل لـ 3 أسر بإجمالى 30 ألف جنيه، وصرف 2000 جنيه لعمل عملية جراحية صغرى لعامل، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3049 عاملاً من المسجلين بإجمالي مليون و224 ألفاً و500 جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة مليون و617 ألفاً و500 جنيه لـ 3213 عاملاً من المسجلين.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، لافتا إلي المديرية قامت بتعيين 8389 شاباً، منهم 115 "قادرون باختلاف" ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 26368 شاباً منهم 280 "قادرون باختلاف"، وتوفير 1747 فرصة عمل، واستخراج 2732 شهادة قياس مستوى المهارة، و2697 رخصة مزاولة الحرفة.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 167 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ118 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي -أن المديرية تلقت 1102 شكوى، منها 150 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 228 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 134 شكوى، وإحالة 91 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 499 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار إلي أنه في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 505 محاضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 683 شكوى، وتم تسوية 385 شكوى منها، وتبقي 298 شكوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 182 منشأة ، وإعادة التفتيش على 356 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 44 حملة تفتيشية ، وعمل قياسات ميدانية لـ 63 منشأة ، وبحث 3 شكاوى ، فضلاً عن عقد 15 ندوة توعية.