شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الثانوى يتوافدون على اللجان وسط إجراءات احترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب الصف الثانى الثانوى العام، على لجان الامتحانات قبل قليل استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، حيث تم إلزام الطلاب بارتداء الكمامة والتباعد الجسدى، كما قامت المدارس بتعقيم اللجان والفصول التى تم تخصيصها كمقار لعقد الامتحانات، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتأجيل امتحان اى طالب يثبت إصابته بفيروس كورونا لما بعد امتحان الفصل الدراسى الأول.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تصميم الأسئلة، بحيث يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة، مؤكدة أن الامتحان يختلف من مدرسة لأخرى وليس امتحان قوى على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ اليوم الأحد 23 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسى من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.



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