شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى اليوم وسط إجراءات احترازية صارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام ورقيا في المدارس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء الطلاب الاختبارات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذى يثبت إصابته بكورونا يتم تأجيل الامتحان لما بعد الفصل الدراسى الأول ويمنح الطالب الدرجة الفعلية في المادة.

ويؤدى الطلاب يوم الأحد 23 يناير امتحان العربى والتطبيقات الرياضية والجغرافيا، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يناير امتحان الإنجليزى، كما يمتحن الطلاب يوم الأحد 30 يناير الجبر وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة والمنطق، ويوم الثلاثاء 1 فبراير اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ، كما يمتحن الطلاب يوم الخميس 3 فبراير امتحان الكيمياء وعلم النفس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.