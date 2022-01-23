شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلاب الإعدادية الأزهرية يختتمون امتحاناتهم بالفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأحد طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

وكانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أعلنت عن جداول امتحانات نصف العام لعدد من المراحل الدراسية للعام الدراسي 2021/2022، وكشف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الشيخ أحمد عبد العظيم عن جدول اختبارات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى اختبارات مراحل النقل المختلفة.

وبدأت امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية يوم الأحد 16 يناير 2022، وانتهت السبت 22 يناير 2022، أما امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فبدأت يوم الأحد 16 يناير 2022، وتنتهي اليوم الأحد 23 يناير 2022، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية المدة من 16 إلى 22 يناير ، لاختبار طلاب البرنامج التأهيلي المُلحقين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى.