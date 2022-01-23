شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقعات الأرصاد الجوية.. اعرف نصائح المرور للقيادة أثناء ظهور الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، بتوخي الحذر أثناء ظهور الشبورة المائية بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، وأوصت بمجموعة من التعليمات حرصا على سلامة السائقين أثناء السير على الطريق، ومنها :

- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية

- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

- استعمل مساحات المطر

- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

- عدم التوقف في منطقة الشبورة

- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى

_ رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل إلى أسرتك سالما

- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000