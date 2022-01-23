مستشفيات وطرق ومراكز شباب.. 50 اقتراحًا وشكوى على مائدة "النواب" بداية من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة بدءًا من اليوم الأحد، عددًا من اقتراحات وشكاوى النواب بشأن دوائرهم؛ حيث بلغ عدد هذه الاقتراحات والشكاوى 50.

وتشمل هذه الاقتراحات والشكاوى اقتراحات برغبات مقدمة من النواب:

1- محمد حمدي دسوقي، بشأن إدخال الصرف الصحي لمنطقة الزواتين القديمة بحي غرب مدينة أسيوط محافظة أسيوط.

2- محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال إجراءات عمل محطة رفع داخل محطة البنك الدولي بمنطقة الأربعين- محافظة أسيوط.

3ز- كريا حسان، بشأن إنهاء إجراءات توسعة جبانة قرية الديابات- مركز أخميم- محافظة سوهاج.

4 - محمد الصمودي، بشأن إنشاء قصر الثقافة بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

5- منى عمر، بشأن استعانة وزارة الثقافة بوحدات متنقلة للعمل كمواقع ثقافية تستخدم في تعليم الفنون ودعم المواهب.

6- أحمد الشريف، بشأن تزويد ورفع كفاءة المحولات الكهربائية والشبكات في قرى مريوط، النهضة، بنجر السكر- محافظة الإسكندرية.

7- سامي كامل، بشأن إنشاء مبنى للضرائب العقارية بمدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء.

8- رشا أبو شقرة، بشأن عمل دورات تدريبية للفئة المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.

9 - شيماء حلاوة، بشأن تفعيل خدمة سريعة لاستخراج جوازات السفر وكافة المستندات الرسمية في القنصليات المصرية بالخارج.

10 - شيماء حلاوة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية أجهور الكبرى- مركز طوخ- محافظة القليوبية.

11 - محمد حمدى دسوقي، بشأن تخصيص ملعب كرة القدم الكائن بشارع عزت جلال بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط إلى نادي ناصر لأبناء الشعب- محافظة أسيوط.

12- سامي كامل، بشأن إنشاء نزل شباب بمدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء.

13 - أحمد الشريف، وأحمد خليل خير الله، بشأن إنشاء مركز شباب بمنطقة عبد القادر قبلي- محافظة الإسكندرية.

14- رحاب محمد موسى، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية طبل التابعة للوحدة المحلية- الخياط- محافظة دمياط.

15- علي أحمد العساس، بشأن دعم مركز شباب السرو- مركز الزرقا- محافظة دمياط.

16- إيلاريا سمير حارص، بشأن إنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مركز شباب رأس غارب- محافظة البحر الأحمر.

17- إيلاريا سمير حارص، بشأن استكمال الأعمال المتوقفة في الملعب الخماسي بنادي الشبان المسلمين بمنطقة الزهار- الغردقة- محافظة البحر الأحمر.

18- خالد خلف الله، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الشاورية- مركز نجع حمادي- محافظة قنا.

19 - فايزة صالح، بشأن سرعة إنشاء ملعب لمركز شباب الخوالد- مركز آيتاي البارود- محافظة البحيرة.

20 - أحمد يحيى الجحش، بشأن إنشاء حمام سباحة بمركز زفتى ونشاط للتجديف بنادي زفتى الرياضي- محافظة الغربية.

21 - أحمد حتة، بشأن تنجيل مراكز شباب العباسية- ملاطية- بلهاسة- شم القبلية، وتقديم دعم مالي للأنشطة الرياضية بهذه المراكز- مدينة مغاغة– محافظة المنيا.

22 - أحمد حته، بشأن بناء سور خارجي لمراكز شباب مدينتي مغاغة، والعدوة، وقرية العباسية- محافظة المنيا.

23 - محمد حمدي دسوقى، بشأن تحويل مستشفى علوان بقرية علوان- مركز أسيوط إلى مستشفى نموذجي ب- محافظة أسيوط.

24- إبراهيم عويس، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة بكل من (سندبيس- المنيرة- سنديون- طنان التابعة لمديرية الصحة بمحافظة القليوبية إلى مراكز طبية متعددة التخصصات).

25 - أسامة فتحي عبد الرحمن، بشأن تحويل مستشفى العمار إلى مركز طبي شامل ضمن منظومة التأمين الصحي الشاملة مركز طوخ- محافظة القليوبية.

26 - أحمد الشريف، بشأن إنشاء مستشفى تخصصي تتبع الأمانة العامة في مدينة برج العرب الجديدة- محافظة الإسكندرية.

27 - مرفت عازر، بشأن تحويل مدرسة دماص الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة الدقهلية إلى معهد للتمريض بنظام السنوات الخمس.

28- محمد فايد، بشأن سرعة تشغيل مستشفى صدر بسيون- محافظة الغربية.

29 - أسامة فتحي محمد، بشأن إقامة نفق أو كوبري على طريق مصر- الإسكندرية الزراعي، مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

30- أمل سلامة، بشأن تجهيز بعض محطات المترو الرئيسية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

31- إيهاب عبد العظيم، بشأن توفير الاعتماد المالي لإنشاء كوبري علوي سيارات ماراً بالسكك الحديد لربط شرق ترعة الإبراهيمية بمدينة مغاغة بغربها- محافظة المنيا.

32- يونس عبد الرازق فرج، بشأن عمل ازدواج طريق بلطيم/ الحامول بطول 35كم- محافظة كفر الشيخ.

33- إيلاريا سمير حارص، بشأن رفع كفاءة وتطوير طريق برنيس/ أسوان الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر، وأسوان.

34 - محمد حمدي دسوقي، بشأن اعتماد الحيز العمراني لقرى مركز ومدينة محافظة أسيوط.

35- إبراهيم عويس، بشأن إقامة مجمع خدمات حكومية بمبنى الشروق داخل الوحدة المحلية بسندبيس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

36 - أسامة فتحي محمد، بشأن عمل معدية مشاة تربط بين قريتَي العبادلة وإمياي- مركز طوخ- محافظة القليوبية.

37 - فايزة صالح، بشأن استكمال رصف طريق كفر العيص- شبراخيت الرحمانية- دسوق المسمى بطريق جسر النيل- محافظة البحيرة.

38- أحمد الشريف، بشأن رصف عدد من المداخل الرئيسية في نطاق حي العامرية ثان- محافظة الإسكندرية.

39- محمود العزب، بشأن إحلال وتجديد مساكن الإيواء ومساكن دقادوس- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

40- محمد نجيب خالد، بشأن استكمال مجمع خدمات قرية إسكندرية الجديدة مركز الجمالية- محافظة الدقهلية.

41- أحمد عبد السلام قورة، بشأن عمل طريق مباشر يصل بين مركز دار السلام وقرية صديق المنشاوي- محافظة سوهاج.

42- زكريا حسان، وشعبان لطفي، بشأن تغطية ترعة الدير- مركز الصوامعة- محافظة سوهاج.

43 - زكريا حسان، وشعبان لطفي، بشأن إحلال وتجديد كوبري على مصرف سفلاق المقابل لكوبري الكيلو (1,5 على ترعة الأحايوة- الصوامعة شرق- محافظة سوهاج.

44- أحمد عبد السلام قورة، بشأن تأهيل ترعة طريق بني العوام التابعة لمركز دار السلام- محافظة سوهاج.

45- أحمد الشيشيني، بشأن تغطية وردم مصارف (الحدين- النجيلة- محلة أحمد حتى عزين - محافظة البحيرة).

46 - لطفى شحاتة، بشأن إعادة إحلال وتجديد كل من كوبري تلحوين على بحر مويس، وكوبري ميت أبو على أمام المقابر- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية.

47 - ميرفت عازر، بشأن تغطية مصرف أم سلمة- بقرية دماص- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

48 - محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء محطة رفع لمياه مصرف الطويل البحري أمام قرية الشبول لرفع المياه إلى ترعة السلام أبو بحيرة المنزلة- محافظة الدقهلية.

49 - ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد كوبري قرية الهمامية على ترعة نجع حمادي الشرقية- مركز البدارى- محافظة أسيوط.

50- هاني مصطفى خضر، بشأن إنشاء كوبري مشاة في مدينة شبين الكوم- محافظة المنوفية.

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