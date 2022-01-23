شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المشروع الحكومى لتطوير الرقابة والتفتيش الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي، أحد المشروعات المستهدفة ضمن برنامج "تحسين التنافسية الصناعية" التي تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى في ضوء استرايتيجة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك جنبا إلى جانب برامج تحفيز الاستثمار الصناعى، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تسعي وزارة الصناعة من خلال مشروع تطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي، لتوحيد الأساليب وإجراءات المراقبة، فضلا عن إجراء حملات التفتيش للتحقق من المُطابقة.

وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإجراء 90 تقييم مطابقة، و10 آلاف حملة تفتيش على المصانع والغلايات والمراجل البخارية.