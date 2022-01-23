شكرا لقرائتكم خبر عن 331 مجمع خدمات حكومية ضمن أعمال"حياة كريمة " فى 52 مركزا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الأراضى المطلوبة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأربعاء الماضي، وحسبما أشار الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير برنامج "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى أنه من المستهدف خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اقامة 331 مجمع خدمات حكومية بـ 52 مركزاً على مستوى الجمهورية، بحيث يكون بكل وحدة قروية مجمع للخدمات، وذلك بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، منوهاً فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة والتى تتعلق بقائمة الاحتياجات البشرية والمادية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل تلك المجمعات، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

ويعد إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية فى القرى، جزءا من توجهات التطوير الكبيرة اتساقا مع برنامج عمل الحكومة وذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمى والتيسيير على المواطنين، حيث تتضمن هذه الجهود ، تدريب كوادر الإدارة المحلية المسئولة عن هذه المراكز وتسيير وحدات مراكز تكنولوجية متنقلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستعداد لإطلاق حزمة متكاملة من خدمات الإدارة المحلية عبر الانترنت خلال الفترة القادمة.

وتأتي "مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة"، أحد أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة، بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التي تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز، ومن المخطط إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة".

وهو ما يأتي في إطار ما خصص للمبادرة فى عام 21/22 لتصل لـ 200مليار وتمثل نصيب مبانى الخدمات الحكومية من الاستثمارات نحو 3مليار جنيه، ويأتى ضمن المستهدفات لمبادرة حياة كريمة خلال عام 21/22، إنشاء 317 مبنى خدمات حكومية .