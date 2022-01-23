شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلق على انتهاء امتحان 4 ابتدائي: تعلم أبناؤنا علما نافعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيديو للطالب مصطفى أشرف بالصف الرابع الابتدائى من بمحافظة البحيرة، وكتب الوزير قائلا:" انتهت بحمد الله امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي في ثوبه الجديد وأبلى أبناؤنا بلاءً حسنا وتعلموا علمًا نافعا و هذا أول تعليق نتلقاه لطالب في سنه رابعة بعد انتهاء امتحان الترم الأول ولعل هذه تكون نواة جيل جديد قدوتهم العلماء.

وقال الطالب مصطفى أشرف بالصف الرابع الابتدائي من مدرسة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إنه اتعلم شخصيات عظيمة بمنهج الصف الرابع الابتدائي المطور منهم الدكتور مجدي يعقوب، متابعا: أنا نفسي أقابل الدكتور مجدي يعقوب عشان أفهم منه حاجات وعايز أقوله أنت حققت كل ده إزاي ، ونفسي أطلع دكتور مثله وأعمل أعمال خيرية زيه" .