شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب 118 ألف عداد مسبوق الدفع بالمساجد و750 بالكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب 118 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن بدلا من العدادات التقليدية بدور العبادة سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وجهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بالنسبة الكنائس من المستهدف تركيبه 3352 عداد مسبوق الدفع و تم الانتهاء من 750 عدادا، موضحا أنه يتم عمل مصادقات شهرية بين شركات التوزيع والمحليات والأوقاف للموافقة على قيمة الرصيد الذى تم شحنه بالعداد.

وقال المصدر، إن دور العبادة التابعة للأوقاف والمحليات لا تتعرض لفصل التيار في حالة نفاذ الرصيد، لافتاً إلى أنه يتم شحنه تلقائيا من قبل شركات توزيع الكهرباء بخلاف المساجد التابعة للأهالى يتولى مالكها شحن رصيد العداد.