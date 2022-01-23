شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أمينة الإيطالية.. الزوج محمد جمال يروى التفاصيل "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة عصيبة فى علاقتها عادت أمينة الإيطالية إلى زوجها المصرى محمد جمال ابن محافظة الفيوم، بعدما تركت منزلها بعد سفرها لإيطاليا منذ فترة قريبة لزيارة أسرتها، واصطحبت أبناءها وقررت الانفصال عن زوجها، وبعد ذلك أعاد الزوج أبناءه إليه بعد إصرارها على الانفصال، وتقدم ببلاغ للشرطة الإيطالية اتهم فيه أمينة والدتها باحتجاز ابنته الصغرى سارة.

وقال محمد جمال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه فوجئ باتصال هاتفى من أحد المصريين العاملين معه فى المحل الخاص به أن أمينة عادت وموجودة أمام المحل، فحضر فورا ووجدها وكانت بدون حجاب فاصطحبها واشترى لها ملابس وحجاب، واستمع إليها فأخبرته أنها كانت فى زيارة لشقيقها الأكبر فعاتبها لتركها منزل زوجها وبعدها عن أبنائها الآن وأخبرها أنه فى حالة إنصاتها لرغبة أمها فى انفصالها ستفقد أبناءها إلى الأبد، فخرجت أمينة من عنده وبدلا من العودة لبيت والدتها قررت العودة إلى زوجها وأبنائها.

وأكد محمد أن أمينة ترغب فى العودة إلى منزلها بمحافظة الفيوم فى أسرع وقت.