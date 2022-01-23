شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قصر العينى الفرنساوى: ارتفاع نسبة التعافى بين مصابى كورونا المعزولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى أن هناك ارتفاعا فى نسبة التعافى بين مصابى فيروس كورونا المعزولين داخل مستشفى قصر الفرنساوى، على الرغم من تزايد الإصابات فى الفترة الحالية.

وأضاف الدكتور عمرو الحديدى فى تصريح ل "الخليج 365 " أن لا يوجد عجز فى المكان المخصص لعزل مصابى كورونا مع انتظام العمل داخل العيادات الخارجية بالمستشفى وإجراء العمليات للمرضى للحفاظ على تقديم الخدمات الطبية المترددين على قصر العينى.

وكان الدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، أكد أن المستشفى أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإنشاء عيادة علاج متلازمة ما بعد كورونا، مشيرا إلى أنه تم افتتاحها وتضم تخصصات عديدة أبرزها الصدرية والباطنة والجهاز الهضمى والأمراض المتوطنة.

وأضاف الدكتور عمرو الحديدى فى تصريح لـ"الخليج 365" حول ما إذا كانت عيادة علاج متلازمة ما بعد كورونا بقصر الفرنساوى تخصص علاج الأمراض النفسية أن فى الأصل العيادة لا تضم هذا التخصص ولكن فى نفس الوقت إذا ما رصدنا أن المريض يحتاج إلى طبيب نفسى يتم تحويله.