شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى تنخفض لـ5 درجات.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى :
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجة
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 24 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجة
السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 05 درجة
جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 25 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجة
السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 05 درجة
جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجة
السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب سيناء العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 05 درجة
جنوب الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 27 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب سيناء العظمى 17 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 05 درجة
جنوب الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة