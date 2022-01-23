شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى تنخفض لـ5 درجات.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 24 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجة

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 25 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجة

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 08 درجة

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب سيناء العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 27 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب سيناء العظمى 17 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة