شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة "هبة" القادمة من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد السابق، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، معقبا : "غدا هناك فرص أمطار على القاهرة ضعيفة، وتنحسر على المناطق السواحلية، وخلال الثلاث الأيام المقبلين ستكون الأمطار متوسطة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى : "ما يتم تداوله على العاصفة هبة القادمة من لبنان غير صحية، والرياح هى التى تحدث برودة فى الجو ويحس بها المواطن فى الشوارع، ومتابعا: "الرياح هى سبب الاحساس ببرودة الطقس".

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن موجة الصقيع التي تضرب البلاد منذ قرابة أسبوع ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مرجعة السبب في ذلك إلى وجود منخفض جوى قادم من جنوب وشرق أوروبا يضرب البلاد بموجة رياح باردة وجافة، وهو ما يزيد الإحساس بالصقيع.