شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة: مصر من أكبر منتجى التمور فى العالم بـ1,7 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد القاضى، المسؤول عن مهرجان التمور فى سيوة بوزارة التجارة والصناعة، إن مصر قامت بتصدير نحو 43 ألف طن من التمور خلال عام 2020 لـ63 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن مصر تعد أكبر منتج للتمور فى العالم، وتابع:" ننتج 1.7 مليون طن سنويا وهذا يمثل 24 % من الإنتاج العربى"، مرجعاً سبب عدم شهرة التمور المصرية إلى أن أكثرها يستهلك داخلياً وعدم معرفة العالم بالأصناف المصرية.

وأضاف "القاضى”، خلال لقاء له عبر البث المباشر ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية أنجى القاضى عبر قناة "DMC"، أن الوزارة تنظم مهرجان التمور فى سيوة بمشاركة 50 شركة، من أجل تسليط الضوء على هذا القطاع الواعد، خاصة وأن مصر من أكبر منتجى التمور عالمياً ويمثل إنتاجها ما يزيد عن 18 % من حجم الإنتاج العالمى.

ولفت "القاضى”، إلى أن قطاع التمور بمصر يعد أحد القطاعات الواعدة فى تحقيق التنمية وتحسين فرص المستثمرين وخلق فرص العمل جديدة، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية كامل وشاملة لحل كافة مشاكل القطاع بهدف مضاعفة منتجات مصر من التمور.

ولفت "القاضى”، إلى أن مصر تضخ استثمارات ضخمة فى مجال التمور والتنوع فى أصنافه، من أجل التوسع ورفع جودة التمور المصرية، وزيادة حجم الصادرات.