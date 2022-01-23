شكرا لقرائتكم خبر عن تاج الدين عن مطالب أولياء الأمور بإطالة إجازة نصف العام: الأمور مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية على سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول موقف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مع مطالب أولياء الأمور بإطالة إجازة نصف العام، قائلا: إن صحة التلاميذ مهمة وهناك متابعة دقيقة وما يحكم مثل هذه القرارات الوضع الوبائي على الأرض وحتى الآن الأمور مستقرة وداخل حدود المتوقع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج كلمة أخيرة: أن القرارات واضحة أنه يحظر على التعامل مع المصالح الحكومية دون ارتداء الكمامات وتلقي القاحات وكذا العاملين والموظفين وكذا الحال في الجامعات التي تتبع إجراءات إحترازية، مشددة قائلاً : "نتمنى من المواطنين في المواصلات والأماكن العامة في اتباع الإجراءات الاحترازية لأن المتحور سريع الانتشار وأصبح عائلياً وأصبح يطال الأطفال والشباب".

ورداً على سؤال الحديدي حول موقف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مع مطالب أولياء الامور بإطالة إجازة نصف العام قائلا: "صحة التلاميذ مهمة وهناك متابعة دقيقة وما يحكم مثل هذه القرارات الوضع الوبائي على الأرض وحتى الآن الأمور مستقرة وداخل حدود المتوقع ".