بالمستندات.. برلماني يحصل على اعتماد 20 مليون جنيه لإنشاء مجمع إدارات تعليمية بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على اعتماد 20 مليون جنيه لإنشاء مجمع الإدارات التعليمية على الأرض المخصصة منذ عام 2008 من محافظة القاهرة لوزارة التربية والتعليم لإنشاء مجمع إدارات تعليمية (روض الفرج- شبرا- الساحل) بشارع بين المدارس، أرض الخربوطلي بجوار كلية الهندسة، والتي تبلغ مساحتها 600 متر مربع.

جاءت موافقة الوزير بناء على طلب الإحاطة الذي قدمه أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب عن روض الفرج وبولاق وشبرا، محمد عبدالرحمن راضي، يوم 10 أكتوبر 2021، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن هذه الأزمة.

وقدم راضي بتاريخ 27 ديسمبر 2021 طلب الإنشاء إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لتدبير المبلغ المالي اللازم لبدء الإنشاء.

وتمت الموافقة في 9 يناير 2022 على تدبير الاعتماد المالي اللازم لصرف مبلغ 20 مليون جنيه للبدء في إنشاء مجمع الإدارات التعليمية (روض الفرج- شبرا- الساحل)..

وتم الطرح بتاريخ 19 يناير 2022 على المقاولين، بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

جدير بالذكر أن الإدارات الحالية داخل شقق مستأجرة لا تتسع واحتياجات العملية التعليمية ولا تليق بأولياء الأمور والمدرسين والعاملين بالتربية والتعليم، كما حصل ملاك الشقق على أحكام قضائية على وزارة التربية والتعليم بالإخلاء منذ عدة سنوات.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم قد اجتمعت في 1 نوفمبر 2021 وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، وأوصت بإلزام وزارة التربية والتعليم بتوفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء مجمع الإدارات التعليمية؛ خشية سحب الأرض المخصصة، حيث قامت محافظة القاهرة بإنذار وزارة التربية والتعليم بسحب الأرض لعدم قيام أية إنشاءات عليها منذ أعوام.

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