"حماة الوطن" ينظم حملة للتطعيم بلقاح كورونا في الوراق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت الأمانة العامة لحزب "حماة الوطن" بمحافظة الجيزة برئاسة وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب النائب نافع عبدالهادي حملة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمدينة الوراق.

ونجحت الأمانة العامة للحزب بالجيزة وبإشراف مساعد الأمين العام عصام نحمده وأمين التنظيم اللواء حامد الهدهد في تنظيم الحملة بمقر أمين شئون البيئة بالمحافظة بمنطقة وراق الحضر.

وتأتي هذه الحملة بالتنسيق بين الأمانة العامة للحزب بالجيزة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم خدمة تطعيم المواطنين ضد كورونا ضمن خطة الدولة في التوسع في مراكز التطعيم.

وقال العيسوي إن المبادرة تأتي ضمن توجيهات الأمين العام للحزب وقيادات الحزب بمحافظة الجيزة لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن الحملة مستمرة طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة العاشرة صباحا حتى الـ4 عصرًا، مناشدًا المواطنين وخصوصًا أهالي وراق الحضر وضواحيها بضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

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