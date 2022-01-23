​حقوق إنسان النواب ترحب بقرار مد فترة توفيق أوضاع المنظمات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رحب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023.

يأتي ذلك وفقًا لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن ذلك القرار يعكس قناعة الدولة المصرية بقدرة المجتمع المدني على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في كيفية التوزيع العادل لثمار التنمية.

وأضاف أن القرار يعزز أيضًا تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم إطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021.