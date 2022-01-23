توفى قبل صعود المنبر بدقائق.. وزير الأوقاف يصرف 25 ألف جنيه لأسرة إمام بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

توجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسرة الشيخ رجب حسن أحمد يوسف إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بناحية ديرب السوق بصافور بمحافظة الشرقية، الذي وافته المنية قبل صعود المنبر بعشر دقائق لأداء خطبة الجمعة أمس.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ووجه وزير الأوقاف، بسرعة صرف إعانة عاجلة لأسرته قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية.

وكلف وزير الأوقاف، مدير مديرية الشرقية الشيخ مجدي بدران بالتوجه على رأس وفد كبير من مديرية أوقاف الشرقية لتقديم واجب العزاء لأسرة الإمام رحمه الله تعالى نيابة عنه

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