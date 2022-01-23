أمطار بنسبة 50% ورياح وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من غدا الأحد 23 يناير حتى الجمعة المقبل 28 يناير، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

الأحد:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة أمطار بنسبة 50%.

- أمطار على القاهرة الكبرى بنسبة 30%.

الاثنين:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة أمطار بنسبة 40%.

الثلاثاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة أمطار بنسبة 40%.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.

الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة أمطار بنسبة 40%.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة أمطار بنسبة 40%.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

الجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية بنسبة 30%.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.