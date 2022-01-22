شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الاجتماعى:3 أشهر مهلة لتغيير بطاقات المعاشات قبل انتهاء صلاحيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعودى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن المشكلات التى كانت تواجه التأمينات، إنها كانت مُتأخرة خطوة للوراء، مشيرا إلى أنه بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وعرض الرؤية على الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبحت التأمينات تأخذ خطوات للأمام وتسبق، وليست رد فعل للأحداث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "الخطة بدأت منذ سنة ونصف تقريباً، وكان لدينا حوالى 6.5 مليون كارت معاشات قديمة، تلك الكروت اقتصرت على سحب النقدية ولا تقدم أى خدمات أخرى بخلاف سحب النقدية، أو دفع مستحقات فواتير، وتم تغيير 4.7 مليون كارت، وتبقى 1.8 مليون كارت، وسيتم تغييرهم خلال الأشهر القليلة القادمة".

وقال: "استهدفنا فى البداية 11 محافظة كمرحلة أولى لتغير بطاقات أصحاب المعاشات بها، ونناشد الأهالى الموجودين بها، وأعطيناهم 3 أشهر ليتم تغيير بطاقاتهم فيها، وكل المطلوب من الشخص أن يذهب بصورة شخصية وصورة للبطاقة ورقم هاتفه، وسيتم تسليمه البطاقة الجديدة".