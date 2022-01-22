نشرة الحوادث.. الحكم في دعوى ضد رشوان توفيق 29 يناير والأمن يكشف كواليس تغيب فتاة الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت في نشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت، و23 متهما في نشر أخبار كاذبة.

الأمن: "علاقة عاطفية" وراء اختفاء طالبة في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات اختفاء طالبة، عقب خروجها من درس خصوصي بمديرية أمن الدقهلية.

جنح مستأنف تؤيد حكم حبس "دجال فيصل"

رفضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور الجيزة، اليوم السبت، استئناف "أيمن أبو سريع" دجال بولاق الدكرور، وأيدت الحكم بحبسه سنة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تجديد حبس رجل الأعمال محمد الأمين 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم محمد الأمين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في البشر.

حقيقة رفض قسم شرطة إعطاء مهلة لمخرج مسرحي بالانتقال من شقته لأخرى

شفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن استغاثة المواطن مراد منير – مخرج مسرحي - بأنه سيتم طرده من الشقة محل سكنه "مستأجرة" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، عقب صدور حكم لصالح مالكة العين، يقضى بفسخ عقد الإيجار واستلامها، والادعاء برفض قسم شرطة مدينة نصر منحه مهلة للانتقال لمكان آخر.

29 يناير.. الحكم في دعوى ضد رشوان توفيق من ابنته

حجزت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، الحكم في دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 29 يناير.