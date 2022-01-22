الصحة: هذه الفئات ممنوعة من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتورة نهى عاصم، أستاذ مساعد الصحة العامة وعلم الأوبئة، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن الفئات الممنوعة من تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقالت عاصم، إنه حتى الآن في مصر لم يتم السماح للفئات الأطفال أقل من 12 عامًا، إضافة إلى الحالة التي تعاني من حساسية شديدة عند تلقي اللقاحات وهي تعد حالات استثنائية ونادرة، مؤكدة أن الجهة الوحيدة التي تقوم بتحديد الحالات الممنوعة من تلقي اللقاح هي مراكز تلقي اللقاح بعد التعرف على التاريخ المرضي وتقيم الحالة الصحية بالتفصيل.

ونصحت عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أصحاب الأمراض المزمنة (قلب وضغط وسكر) بضرورة تلقي اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.​