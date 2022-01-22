بعد شفائها من كورونا.. لميس الحديدي: "أوميكرون ليس سهلًا والتطعيم أنقذني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن إيمانها بحماية لقاح فيروس كورونا لها من متحور أوميكرون الذي أصيبت به.

وعادت الحديدي إلى تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" على فضائية "ON"، مساء السبت، بعد أسبوعين من الغياب، قائلة: "أنا مؤمنة بإن اللقاح هو اللي حماني من أوميكرون".

وقالت الحديدي: "بعتذر عن الغياب، الدور ماعداش عليا سهل خالص، أمكيرون مش بسيط مع كل الناس كما يروج البعض، مش كل الناس بيجلها دور سهل وبسيط، حتى إن منظمة الصحة العالمية قالت إن النظرية اللي بتقول أوميكرون مثل دور البرد الخفيف نظرية مضللة".

وتابعت لميس: "سامحوني على صوتي، ولو سمعوتني بكح أثناء الحلقة تحملوني، فلا زالت في فترة نقاهة بعد التعافي وأنا مش كويسة أوي بنسبة 100%".

وطالبت لميس، المواطنين، الحذر وعدم الاستهانة بأوميكرون في أعراضه وانتشاره الواسع، والحرص على تلقي التطعيم.