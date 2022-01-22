​هيئة الرعاية الصحية تصدر نشرتها الأسبوعية (رعاية نيوز)

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة، باستقبال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حسن القلا، رئيس شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، حيث ناقشا التعاون في إدارة وتشغيل أول مدينة طبية (كابيتال ميد) بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما ناقشا مشروع بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بين الهيئة وجامعة بدر في تدريب القوى البشرية سواء تدريب الخريجين بمستشفيات الهيئة أو تدريب القوى البشرية للهيئة من خلال التحاقها بعدد من البرامج الخاصة بالجودة ومكافحة العدوى والإدارة المالية وماجستير إدارة الأعمال.

وسلطت النشرة الضوء على حضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مشترك مع شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية في مجالات التحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وإنشاء وحدة دعم اتخاذ القرار بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وتطبيقه.

وأبرزت، إطلاق هيئة الرعاية الصحية حملة (اعرف أكتر)، ونشر فيديو توعوي لذوي الهمم عبر صفحة (فيس بوك) الرسمية للهيئة للتوعية بأهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في ضمان علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك إطلاق أولى حلقات التوعية لفيديوهات برنامج (رحلة حامل) أضخم برنامج للاهتمام بصحة الأم والجنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتطرقت (رعاية نيوز) أيضا لإطلاق هيئة الرعاية الصحية عدة برامج تدريبية، منها للتدريب على التسجيل الطبي لمشرفي وأفراد هيئة التمريض ببورسعيد، والتدريب على الإسعافات الأولية لمشرفي وأفراد التمريض بمنشآت الهيئة في الأقصر، إضافة إلى برنامج تدريبي على آليات العمل المخزني لمسئولي الإمداد والمخازن بمنشآت الهيئة ببورسعيد، وذلك بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات العنصر البشري أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره توفير خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمصريين.

واستكملت، إدخال تقنية العلاج الإشعاعي متعددة الشدة (IMRT) بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، إضافة إلى استحداث علاج الأورام الليفية في الرحم عن طريق القسطرة التداخلية بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر.

وتطرقت النشرة، إلى توفير خدمات علاج حالات تأخر الإنجاب بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة بالأقصر، علاوة على افتتاح وتشغيل معمل تركيبات الأسنان بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وكذلك تزويد مستشفى التضامن ببورسعيد بأجهزة مناظير جهاز هضمي حديثة ومتطورة تواكب أحدث التقنيات العالمية وتسمح بإجراء كافة التداخلات الجراحية المرتبطة بعلاج أمراض الجهاز الهضمي بجودة عالمية.

وأضافت، نجاح مستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد في إجراء 70 عملية زراعة القرنية كأحد الخدمات الطبية المستحدثة ولأول مرة داخل نطاق المحافظة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها، وذلك بالإضافة إلى نجاح 4 عمليات كبرى بمستشفى التضامن ببورسعيد هي الأولى من نوعها باستخدام تقنية المناظير الجراحية داخل المستشفى.

وتابعت، نجاح عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية لمريضة بالقلب وذلك بالتعاون بين أطباء أقسام الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر وأمراض كهروفسيولوجية القلب بمستشفى السلام بورسعيد، إضافة إلى نجاح عمليتين استبدال مفصل الفخذ الكامل بمفصل صناعي مزدوج الحركة ثلاثي الأقطاب بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

واختتمت النشرة، بنجاح أول عملية إصلاح انسداد عظمي بفتحة الأنف باستخدام منظار الأنف الضوئي الجراحي بمجمع الإسماعيلية الطبي، ونجاح إنقاذ حياة طفل داخل حضَّانة داخل قسم الحضانات بمستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد بعد تقديم الرعاية اللازمة له لمدة 35 يومًا، وإشادة الصحفي الكبير الأستاذ محمد أبو سنة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة القناة بالإسماعيلية في الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية ومطابقتها للمعايير العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية تصدر بشكل دوري أسبوعيًا عن المركز الإعلامي للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التي تمس المواطن المصري وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم في عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته.

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