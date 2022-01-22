الأرصاد: موجة الصقيع مستمرة.. والحرارة تحت الصفر في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لموجة الصقيع حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، على قناة الحياة، ان هناك منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا يضرب البلاد بموجة رياح باردة وجافة، وهو ما يزيد الإحساس بالصقيع.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الزراعات التي تأثرت سلباً بسبب انخفاض درجات الحرارة، فضلاً عن تكون الثلوج على مدينة سانت كاترين، ومرتفعات وسط سيناء.

وأضافت شاكر، أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل درجتين خلال الأسبوع الجاري، وسجلت محافظة درجات حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة، ومن المتوقع أن تصل الدرجات الصغرى إلى 6 أو 7 درجات على القاهرة، وشمال الصعيد ستكون بين 3 إلى 4 درجات وفى سيناء صفر وتحت الصفر".

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،إلى أن يومي الأحد والاثنين ستزيد سرعة الرياح التي لا تحمل رطوبة وهو ما سيزيد الإحساس بالبرودة.