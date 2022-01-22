الطقس في 24 ساعة.. شديد البرودة والحرارة 7 درجات على المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقًا، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من غد الأحد 22/1/2022 وحتى الاثنين 2022/1/24.

وأوضح عبدالعال على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد ووسط سيناء، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع في الصباح الباكر على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الأحد:

فرصه أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية تتراوح بين 10-15 مم

أمطار خفيفة تتراوح بين 1- 5 مم على الوجه البحري والقاهرة الكبرى

نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعةمما يزيد من الأحساس ببرودة الجو.

الاثنين:

فرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 5-10 مم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري مع فرصة أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة ومما يزيد من الاحساس ببرودة الجو.

نصائح وتحذيرات:

ونصح عبدالعال، أصحاب أمراض الجهاز التنفسي الالتزام بارتداء الكمامة طول التواجد بالشارع لتلافي برودة الجو خصوصاً أثناء نشاط الرياح، وعلى سائقي المركبات على الطرق الالتزام بتعليمات المرور بكل دقة خصوصاً فى الشبورة المائية، مع إنارة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية أثناء القيادة فى الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة العظمى الحرارة الصغري

القاهرة الكبرى: 15 - 16 7 -8

السواحل الشمالية : 15 - 16 8 -9

الوجه البحري: 15 - 16 7 - 8

جنوب سيناء والبحر الأحمر: 19-20 12 -13

وسط سيناء وشمال الصعيد 14-16 4 - 6

جنوب الصعيد : 19-20 7- 8

ملحوظة:

القاهرة الكبرى: القاهرة - الجيزة - القليوبية

السواحل الشمالية الغربية: السلوم - سيدي براني – مرسي مطروح – الإسكندرية.

السواحل الشمالية الشرقية: دمياط – رشيد – بورسعيد – العريش – رفح المصرية.

شمال الدلتا: البحيرة – دمنهور – رشيد – المنصورة – كفر الشيخ.

جنوب ووسط الدلتا: المحلة الكبرى – طنطا – الزقازيق – المنوفية – بنها.

شمال الصعيد: الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج.

جنوب الصعيد: قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد.