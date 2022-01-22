أطفالنا نجوم بالخارج: إبراهيم رستم شاب مصري قائد فريق كرة قدم أمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

سلطت وزارة الهجرة، الضوء على أحد النماذج الناجحة من أبنائنا المصريين بالخارج الذين يرفعون اسم مصر عاليا بالخارج، في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج".

ومن هذه النماذج، اللاعب المصري الشاب إبراهيم رستم صاحب الـ16 عامًا لاعب نادي ڤيرجينيا رِڤوليوشن الأمريكي، ونجل أحمد رستم أحد المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، حيث يمارس كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 6 سنوات قضى منهم 4 سنوات كلاعب بنادي ڤيرجينيا رِڤوليوشن حتى أصبح قائد "كابتن" فريق تحت 16 عامًا ويشارك النادي في دوري العاصمة الأمريكي.

وعلى الرغم من إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد حافظ إبراهيم رستم على هويته المصرية والعربية وحرص دائما على التحدث باللغة العربية وهو ما تهدف إليه وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وأعرب اللاعب المصري إبراهيم رستم عن أمنيته بأن يمثل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، متمنيا أيضا التوفيق لمنتخب مصر الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويعد أحمد رستم، خبيرا في شئون التمويل بالبنك الدولي، ومسئول تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة، وأحد المشاركين في سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي تنظمها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث الاستفادة من علمائنا وخبرائنا المصريين بالخارج وإدماجهم في عملية التنمية على أرض مصر.