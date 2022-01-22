رئيس هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية يزور الأهرامات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم السبت، ‎كيم هيون- مو، رئيس هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له.

وذلك على هامش تواجده بمصر في إطار الزيارة الرسمية الحالية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الأثري والمتاحف بين الهيئة والمجلس الأعلى للآثار.

وقال أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، أن الزيارة شملت جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما، حيث أبدى رئيس هيئة التراث الثقافي الكوري والوفد المرافق له إعجابهم بالأهرامات وعظمة بناءها ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على التقاط من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم.

جدير بالذكر أن رئيس هيئة التراث الثقافي الكوري كان قد زار عدد من المعالم الأثرية بمدينة الأقصر شملت معبد الكرنك ومنطقة وادي الملوك ومعبد الرامسيوم وغيرها.

وفي سياق متصل قام الوفد الصحفي المرافق لزيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير، حيث قاموا بإعداد تقارير صحفية مصورة لعرضها في وسائل الإعلام الكوري وتعريف الشعب الكوري بالمقومات والمنتجات السياحية المتنوعة في مصر، والحضارة المصرية العريقة مما يعمل على الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري في كوريا الجنوبية.