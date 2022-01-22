بدء نقل وحدتي توليد كهرباء من محطة دمياط إلى العريش أول فبراير 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء تنفيذ مشروع نقل وحدتي توليد كهرباء إلى محطة كهرباء العريش أول فبراير المقبل، للقضاء نهائيًّا على انقطاعات التيار في شمال سيناء وتوفير القدرات الكهربية لمشروعات التنمية الجاري تنفيذها في المحافظة حاليًّا.

وأوضح المهندس محمد أبو سنة، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج وتوليد الكهرباء، أن وزارة الكهرباء تنفذ مشروعًا عملاقًا لخدمة مواطني شمال سيناء وخدمة مشروعات التنمية والاستثمار في المحافظة، مضيفًا أن محطة العريش البخارية تم إنشاؤها في عام ١٩٩٥ بقدرات ٦٦ ميجاوات؛ لذا أعدت وزارة الكهرباء خطة لإضافة قدرات كهربائية جديدة للمحطة بقدرة ٢٥٠ ميجاوات، لتغطية احتياجات مشروعات التنمية في شمال سيناء، مضيفًا أن قطاع الكهرباء يقود مشروعات التنمية بتوفير جميع احتياجاتها من التيار الكهربائي وأيضًا خدمة مواطني شمال سيناء ورفع المعاناة التي عاشوا فيها خلال السنوات الماضية.

وأشار أبو سنة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، إلى أنه تم بذل جهود كبيرة لاستغلال إمكانات الشركة بنقل وحدتّي إنتاج الكهرباء من محطة دمياط إلى محطة العريش، حيث وجَّه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات نقل مهمات الوحدتين للقضاء نهائيًّا على انقطاع التيار في شمال سيناء والذي كانت تتسبب فيه العمليات الإرهابية التي شهدتها المدينة خلال المرحلة الماضية، ونوه بأنه سيتم تنفيذ المشروع خلال ٨ أشهر، وستبدأ الشركة خلال الأيام المقبلة في تنفيذ الأعمال المدنية في موقع المحطة بالعريش بالتزامن مع عمليات تفكيك الوحدتين في محطة دمياط وبدء نقل المهمات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج وتوليد الكهرباء أنه سيتم الانتهاء من تركيب الوحدتَين وتشغيلهما بكامل قدراتهما وربطهما بالشبكة القومية للكهرباء نهاية أكتوبر المقبل؛ لتعزيز قدرات الطاقة الكهربية في شمال سيناء.