حدث في 8 ساعات| إجازة 25 يناير وتوجيهات من الأعلى للجامعات وشروط دخول معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، الخميس المقبل إجازة بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، توجيهات جديدة من الأعلى للجامعات بشأن إجازة نصف العام ومناهج الترم الثاني، والقوى العاملة تعلن عن 3748 فرصة عمل جديدة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- رسميا.. الخميس المقبل إجازة بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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- توجيهات جديدة من الأعلى للجامعات بشأن إجازة نصف العام ومناهج الترم الثاني

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة أسوان، بحضور الدكتور محمد لُطيف، أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

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- إلغاء شهادة كورونا و3 فئات تدخل مجانا.. الثقافة تعلن شروطا جديدة لحضور معرض الكتاب

قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 السماح للجمهور بالدخول إلى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية دون الارتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا.

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- رواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3748 وظيفة "شروط وتفاصيل

أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها بشكل نصف شهري، توفير 3248 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.

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- بسبب كورونا.. 7 ضوابط جديدة لدخول مصر من اليوم واستثناء فئة وحيدة

يبدأ اليوم السبت 22 يناير 2022 تطبيق الاشتراطات والضوابط المحدثة من قبل وزارة الصحة والسكان للدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية.

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- مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل ضد فيلم "أصحاب ولا أعز": يروّج للمثلية

أعلن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، ضد فيلم "أصحاب ولا أعز".

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