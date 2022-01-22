مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل ضد فيلم "أصحاب ولا أعز": يروّج للمثلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، ضد فيلم "أصحاب ولا أعز"، قائلًا إن الفيلم أثار استياء الرأي العام، لتناوله موضوعات تخالف تقاليد المجتمع المصري، وعلى رأسها الترويج للمثلية الجنسية والخيانة الزوجية، بحسب ما قال.

وقال بكري في بيانه: "السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد، تم الإعلان عن إنتاج فيلم يسمى أصحاب ولا أعز، بطولة عدد من الفنانين المصريين والعرب، حيث يدعو هذا الفيلم إلى المثلية الجنسية بشكل واضح وصريح، ومن بين أبطال الفليم الفنانة مني ذكى والفنان إياد نصار وعادل كرم وغيرهم".

وأضاف: "نظرًا لخطورة هذا الفيلم الذي تم إنتاجه على منصة نتفليكس، أرجو معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزراة الثقافة لمواجهة مثل هذا النوع من الأفلام".