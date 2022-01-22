شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 103 خدمات تُقدم عبر منصة مصر الرقمية ونستهدف الوصول لـ200 خدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة.

واستهل الوزير العرض بمشروعات التحول الرقمي، وبالأخص منصة "مصر الرقمية" التي أطلقت في يوليو 2020، لافتأً إلى أن 34 خدمة بدأت تؤدى خلال عام 2020 بصورة رقمية عبر المنصة، كما شهد العام 2021 الوصول إلى 103 خدمات، ومن المستهدف أن يصل حجم الخدمات الرقمية على المنصة إلى 150 خدمة بحلول الربع الثاني من العام الجاري 2022، وصولاً إلى 200 خدمة بنهاية 2022، مضيفاً أن الخدمات الرقمية على المنصة استفاد منها حتى الآن حوالي 4.3 مليون شخص، نفذوا نحو 14.2 مليون معاملة.

وتطرق الوزير إلى جهود وزارة الإتصالات فيما يتعلق بإجراءات إنتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنها ساهمت في تدريب حوالي 23 ألف متدرب من المنتقلين، كما قامت بتشكيل وحدات التحول الرقمي في كافة الجهات المنتقلة، وتم الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بتغطية المحمول بالحي الحكومي، كما تشارك في تنفيذ أبراج المحمول التشاركية بسائر العاصمة الإدارية لتوفير تغطية كاملة للمحمول.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة، فقد تم حصر وتدقيق ٩٩٦ تطبيقاً من ٤٧ جهة وتوثيق موقف التطبيقات من حيث الحاجة إلى التحديث وتقييم مدى مواءمتها للعمل من خلال مركز البيانات الموحد بالعاصمة، وتم الانتهاء من تدريب الكوادر المرشحة فى ثلاثين جهة على آليات اختبار التطبيقات التخصصية.

وحول التطبيقات التشاركية، أوضح الوزير أنه جار التشغيل التجريبي لمنظومة الأرشيف الرقمي، والمراسلات، ودورات العمل، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على البيئة الحوسبية المؤقتة، كما يتم التنسيق لوضع آليات التكامل بين منظومة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة، كما جار العمل على إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق إدارة المشروعات القومية، لإدارة مشروع حياة كريمة، ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من رقمنة إجمالى ١۳٠ مليون ورقة فى كافة مراحل المشروع من إجمالى ١٦٠ مليون ورقة.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جهود الوزارة لإعادة هيكلة النظم الرقمية الحكومية، حيث استعرض موقف تطبيق الرقم القومى للعقارات، والخطة الزمنية لمشروع حوكمة منظومة تراخيص الثروة العقارية، وأهم دورات العمل التى سيتم العمل عليها، كما تناول جهود تطبيق الكارت الموحد لحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة.

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع الكشف عن اعتلال الشبكية السكرى باستخدام الذكاء الاصطناعى والذي ساهم في الكشف على عشرة آلاف مريض، ويستهدف الكشف على مليون مريض سكر فى جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة. كما تطرق إلى موقف تطبيق المساعد الذكى للفلاح "هدهد"، لافتأً إلى أنه تم الإطلاق التجريبى للتطبيق للجمهور بالتعاون مع وزارة الزراعة فى ديسمبر ٢٠٢۱ ويوجد ٢۳٠٠ مستخدم حالياً، حيث تم إدخال بيانات ۱٩٧ آفة وأربعة آلاف صورة لثمانية محاصيل: البنجر وقصب السكر والأرز والذرة والقمح والقطن والطماطم والموالح، وتتحسن باستمرار دقة النظام في مراجعة تشخيص الآفات، واستعرض أيضاً مشروع التعرف على التركيب المحصولى للأراضى الزراعية، وتطبيق اكتشاف المناطق المزروعة بمحاصيل غير قانونية عن طريق صور الأقمار الصناعية.

وتطرق الوزير إلى جهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالنهوض بالبنية التحتية المعلوماتية، مشيراً إلى خطط تطوير خدمات الإنترنت الثابت، بما يسعى لاستقرار وثبات مستوى الخدمة، والوصول الى نسبة تغطية أعلى، هذا إلى جانب خطة تحسين جودة خدمات المحمول لافتأً إلى أن عدد أبراج المحمول المنشأة خلال عام 2021 زاد مقارنة بعام 2020 بنحو 93%، وأضاف أن عدد محطات التقوية الحالي 16.2 الف بالمدن، و 9.5 ألف في القرى، و 4.5 ألف على الطرق، وجار انشاء 3 آلاف محطة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خلال السنوات الثلاث القادمة، كما من المخطط انشاء 3 آلاف برج في كافة أنحاء الجمهورية بنهاية عام 2022.

وتناول الوزير موقف خطة تطوير مكاتب البريد، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ١۳٢٩ مكتباً من المستهدف لعام ٢٠٢۱، وأضاف أن المشروعات المخططة فى عام ٢٠٢٢، تشمل تنفيذ منصة التجارة الإلكترونية، وإطلاق منصة رقمية جديدة للبريد وإتاحة خدمة شراء الطوابع من خلالها، مع تطوير مركز الاتصال والتحول للنظم الرقمية.