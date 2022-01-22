شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات لمتابعة ملفات عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.