شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (بورسعيد) مع فرقاطة فرنسية، و بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التى سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين.

واشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية والتى تتمثل فى التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوى، وتنفيذ تمرين تشكيلات الابحار، بالإضافة إلى تمارين المواصلات الليلية والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب الكترونية والإمداد بالبحر.

يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الفرنسية فى فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسى، والاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والفرنسية .