شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدا .. نشاط للرياح وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة والصغرى 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الطقس غدا .. شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء

أخبار الطقس غدا .. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أخبار الطقس غدا .. نشاط للرياح على القاهرة الكبرى

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

أخبار الطقس غدا .. درجات الحرارة المتوقعةوبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى صفر.