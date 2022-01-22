البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا في البحر المتوسط "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (بورسعيد) مع الفرقاطة الفرنسية (LA PROVENCE).

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة، اليوم السبت، بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين.

واشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية والتي تتمثل في التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوي، وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار، بالإضافة إلى تمارين المواصلات الليلية والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين الحرب الإلكترونية والإمداد بالبحر.

يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الفرنسية في فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية.